На 17:52 в столице Татарстана сервис Яндекс пробки показывает 8 баллов. На карте видно, что в городе очень много ДТП. Самая большая концентрация – у Ак Барс Арены на улице проспект Ямашева, буквально на расстоянии нескольких метров там произошло 5 столкновений.

Также стоят улицы Амирхана, Четаева, Чистопольская, Адоратского, Чуйкова, проспект Ямашева от Ак Барс Арены почти до улицы Абсалямова. Центр тоже стоит в пробках – Пушкина, Лево-Булачная, Фрунзе, Лобачевского, Карла Маркса, Московская, Ершова, Вишневского, Кутуя, Достоевского.

Сразу три ДТП на проспекте Ямашева в сторону улицы Витера, а также на Назарбаева и проспекте Победы. Водителей просят быть внимательными и аккуратными.