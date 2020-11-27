«Можно пешком»: в Роспотребнадзоре назвали безопасный транспорт для путешествий

Любовь Авдонина, замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану назвала безопасный транспорт для путешествий во время коронавируса.

«Можно пешком, на личном транспорте, в принципе в самолете на сегодня безопасно, чем в поезде. Если поезд идет несколько суток, то там много людей проходит. В самолете обязательно заставляют надевать маски, меры профилактики четкие, проверяют температуру, стоят санитайзеры. Если на недалекие расстояния, то электрички или междугородние автобусы. При этом если ехать около 6 часов, то маску нужно будет поменять минимум 2 раза, лучше чаще», - отметила спикер.

Также, по словам Любови Геннадьевны, самое главное соблюдать меры профилактики, а так можно путешествовать.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом. В России новый рекорд - 27 543.