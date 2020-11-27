Новые антирекорд: оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек заболели коронавирусом за сутки

На утро 27 ноября в Татарстане зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом. Таких цифр не было с 8 мая. По данным оперштаба региона 13 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших трое детей до 18 лет, 8 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 29 человек от 30 до 50 лет, 13 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 6 человек от 70 до 80 и 8 человек в возрасте от 80 до 90 лет», - говорится в сообщении.

Больше всего человек заболело в Казани – 64. Так, за весь период в Татарстане зарегистрировали 10083 случая заражения коронавирусом, выздоровело 8820, 77 за сутки.

Напомним, вчера, 26 ноября, было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом.