Учительница из Казани отдала мошенникам почти миллион рублей

В полицию Казани обратилась 36-летняя учительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Женщина рассказала, что позвонили якобы из службы безопасности банка и объяснили, что на ее имя пытаются оформить кредит, чтобы аннулировать сделку, ей нужно было срочно внести сумму на счет. Используя несколько банкоматов, она перевела мошенникам почти миллион.

Также на уловки злоумышленников попался 33-летний торговый представитель сферы товаров народного потребления. Ему рассказали, что мошенники пытаются оформить кредит и нудно срочно аннулировать сделку. Мужчина, следуя указаниям, перевел на указанные счета почти 400 тысяч рублей.