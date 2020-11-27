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Фото: orenburzhie.ru

Учительница из Казани отдала мошенникам почти миллион рублей

27.11.2020, 10:24 139 3 prokazan.ru

В полицию Казани обратилась 36-летняя учительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Женщина рассказала, что позвонили якобы из службы безопасности банка и объяснили, что на ее имя пытаются оформить кредит, чтобы аннулировать сделку, ей нужно было срочно внести сумму на счет. Используя несколько банкоматов, она перевела мошенникам почти миллион.

Также на уловки злоумышленников попался 33-летний торговый представитель сферы товаров народного потребления. Ему рассказали, что мошенники пытаются оформить кредит и нудно срочно аннулировать сделку. Мужчина, следуя указаниям, перевел на указанные счета почти 400 тысяч рублей.

 

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комментарии

Горожанин
0
27 ноября 2020
10:40
Эти мошенники уже на протяжении многих лет бурят людей , а жёсткого закона против них нет . Чудно.
Горожанин
0
27 ноября 2020
11:10
А у меня другой вопрос: откуда у скромного, 36-ти летнего работника образования взялась такая сумма, с учётом их крайне низкого жалования?
Горожанин
0
27 ноября 2020
11:29
А эта учительница умная или не очень. Чему она научит детей?

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