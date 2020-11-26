Власти Татарстана призвали жителей проводить новогодние корпоративы на свежем воздухе

Новогодние корпоративы жителям Татарстана рекомендуют проводить на свежем воздухе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

«Власти не смогут ограничить проведение корпоративов, особенно у частных компаний. Один из лучших вариантов проведения праздника – на свежем воздухе. Необязательно собираться в кафе или офисе за столом», - отметила Лилия Галимова.

При этом спикер подчеркнула, что новогодние корпоративы уже давно не проходят в классическом понимании. Как правило, работники посещают театры или концерты.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, как будут проходить корпоративы в этом году.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 76 случаев заражения коронавирусом.