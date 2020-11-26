Водитель казанского автобуса уткнулся в телефон во время поездки. Жители возмущены

Казанец в социальных сетях выложил видео, на котором водитель автобуса во время поездки по городу сидит в телефоне, а не смотрит на дорогу. По словам автора, такая картина была на автобусе 22-го маршрута.

"Очень важные дела были сегодня у водителя 22 маршрута. Залипал в телефоне. А потом говорят, что не заметил пешехода на переходе", - возмущается автор поста.

Большинство комментаторов разделяют недовольство местного жителя.

"Стандартная мания. Либо в телефоне залипают либо на перегонки", - пишет женщина о водителях казанского транспорта.

"Каждый второй в телефоне на ходу залипает", - говорит мужчина.

Но нашлись и те, кто вступился за водителя.

"Да сейчас все в телефонах зависают. За собой смотри, а не за водителями!", - не видит ничего страшного в ситуации другой мужчина.

Напомним, что недавно в Казани водитель автобуса сбил насмерть девушку, а затем протащил ее несколько метров по дороге.