Водитель казанского автобуса уткнулся в телефон во время поездки. Жители возмущены

Казанец в социальных сетях выложил видео, на котором водитель автобуса во время поездки по городу сидит в телефоне, а не смотрит на дорогу. По словам автора, такая картина была на автобусе 22-го маршрута.
"Очень важные дела были сегодня у водителя 22 маршрута. Залипал в телефоне. А потом говорят, что не заметил пешехода на переходе", - возмущается автор поста.
Большинство комментаторов разделяют недовольство местного жителя.
"Стандартная мания. Либо в телефоне залипают либо на перегонки", - пишет женщина о водителях казанского транспорта.
"Каждый второй в телефоне на ходу залипает", - говорит мужчина.
Но нашлись и те, кто вступился за водителя.
"Да сейчас все в телефонах зависают. За собой смотри, а не за водителями!", - не видит ничего страшного в ситуации другой мужчина.
Напомним, что недавно в Казани водитель автобуса сбил насмерть девушку, а затем протащил ее несколько метров по дороге.
комментарии
Помните съёмку у татмака, как парень истерично орал.
Раз на то пошло, сказал бы водителю напрямую, чтобы не отвлекался,но нет же, надо поснимать. Фу!
Было бы больше пользы если сразу бы сказал,а так толку то.