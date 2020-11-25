Момент смертельного наезда на девушку в Казани попал на видео

Момент ДТП, где автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку и протащил ее несколько метров по дороге, попал на видео. Ролик разместили в соцсетях группы «Вывоз 112».

На кадрах видно, что водитель автобуса не только не снизил скорость перед пешеходным переходом, но и, кажется, даже не заметил пешеходов. Из-за скользкой дороги он не смог сразу остановиться и несколько метров протащил девушку.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее подробности ДТП рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.