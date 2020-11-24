Эксперты нашли клеточный иммунитет к коронавирусу у тех, кто не болел вирусом

Российские ученые исследовали клеточного иммунитета к коронавирусу. Оказалось, что иммунитет может работать у тех, кто болел и не болел вирусом.

Как пишут «Известия», в крови, которую взяли весной 2020 у тех, кто не перенес коронавирус значительно больше клеток, узнающих вирус, чем в образцах, взятых еще до пандемии.

«Клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года. Или, например, эти люди на самом деле перенесли COVID-19 бессимптомно и не выработали антитела к вирусу», - сообщил автор исследования.