Правительство России проведет оптимизацию институтов развития

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент поручил правительству провести оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития.

Как пишут «Известия», МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано передадут под управление «ВЭБ.РФ», а РВК будет управлять РФПИ. МСП Банк и банк «ДОМ.РФ» объединят.

Также будет сформирован инвестиционный блок на базе «ВЭБ.РФ» и ликвидируют 8 институтов развития.

В новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор.