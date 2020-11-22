Татарстан остается в числе регионов с самыми низкими показателями по заболеваемости коронавирусом

В интервью РИА-Новости замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, какие меры позволяют удерживаться региону в числе с наименьшим числом заболевших коронавирусом.

«Прежде всего - контроль. Мы до последнего не отменяли ограничения, с марта мы не открывали ночные клубы, дискотеки, кальянные. Конечно, есть те, кто работает нелегально. При этом массовые мероприятия до последнего времени не проводились, сейчас мы стараемся сводить их до минимума. Также не допускали полную заполняемость залов», - отметила Любовь Геннадьевна.

Также спикер ответила на вопрос, когда заболеваемость коронавирусом может пойти на спад. Правда, прогноз не очень позитивный.

«До нуля она не сойдёт никогда. Она к нам пришла, встроилась в систему острых респираторных вирусных инфекций, и мы с ней будем теперь жить. Вполне возможно, через год это будет обычная сезонная инфекция, классические коронавирусы с нами живут уже давно. Так было, например, со "свиным гриппом"», - сказала Любовь Авдонина.

Она отметила, что на данный момент уже две вакцины заканчивают финальные клинические испытания.

Напомним, на 22 ноября в Татарстане зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них есть дети и жители старше 70 лет.