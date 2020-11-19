Полицейские Казани накрыли очередной игровой салон

В Казани сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили игровой салон в одном из офисных центров по улице Чистопольская. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что в помещении незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. В результате сотрудниками было изъято 11 системных блоков, 11 мониторов, деньги, телефоны и черновые записи», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все участники противоправной деятельности.