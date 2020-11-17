Итоги дня в Татарстане: штраф за мат, новая книга про ОПГ, штормовое предупреждение

Корреспонденту Prokazan жительница столицы Татарстана рассказала очень интересную историю о том, как ее наказали за мат в чате. Ее собеседнику не понравилось оскорбление и он решил пойти в прокуратуру. Далее - экспертиза, суд и наказание. Опасно, однако, ругаться в чатах...

По следам "Тяп-Ляп": Роберт Гараев рассказал о новой книге про ОПГ Татарстана и "криминальном" туризме. Может ли стать тема ОПГ туристической "визитной" карточкой региона? Почему явление до сих пор себя не изжило? Что должно случиться в России, чтобы власть снова оказалась в руках криминальной прослойки? Вопросов много! И все это мы уже спросили.

Из-за морозов, которые неожиданно нависли над республикой МЧС Татарстана объявило в регионе штормовое предупреждение. Морозы продержатся в республике до 19 ноября, в эти дни ночью температура может опуститься до -24 градусов.