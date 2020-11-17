В Татарстане из-за аномальных холодов объявили штормовое предупреждение

По сообщениям ГУ МЧС России по Татарстану из-за аномально холодной погоды объявили штормовое предупреждение.

«В ближайшие дни, до 19 ноября, в Татарстане ожидаются минимальные температуры до -18…-24 градусов», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по региону рекомендует не оставлять без внимания электроприборы и печи, а также одних детей дома и не доверять им присмотр за топящейся печкой.

Жителям советуют одеваться теплее, долго не находиться на улице, не употреблять алкоголь перед прогулкой в холодную погоду.