Молодой человек ограбил ювелирный магазин в Казани

Вечером наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение из дежурной части полиции о грабеже в ювелирном магазине по улице Рихарде Зорге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прибыли на место происшествия, где им продавец рассказала, что в магазин пришел молодой человек и попросил достать несколько колец для примерки. Когда украшения были у него в руках, он выбежал из магазина и скрылся.

По камерам видеонаблюдения сотрудники составили ориентировку с приметами подозреваемого и приступили к поискам. В ближайшем ломбарде рассказали, что похожий молодой человек приходил и сдал в залог два кольца. 20-летнего подозреваемого задержали в поселке Борисково и передали полиции.

Молодой человек сознался в содеянном. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.