Татарстану возместят расходы на строительство второго корпуса инфекционной больницы

Татарстану возместят расходы на строительство нового корпуса инфекционной больницы имени Агафонова в Казани. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее решение сегодня было озвучено на заседании Кабинета министров. Средства на компенсацию будут выделены из резервного фонда в 2020 году.

Напомним, что больницу в столице Татарстана построили за 100 дней, ее открыли в августе. Как рассказал тогда глава Минздрава республики Марат Садыков, причиной ее строительства стал не только коронавирус. Ранее финансовую поддержку на строительство больницы Рустам Минниханов просил у Владимира Путина.