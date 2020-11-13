Владимир Путин назвал плюс пандемии коронавируса

Президент России Владимир путин заявил, что благодаря коронавирусу и испытаниям, которые россиянам приходится преодолевать, проявляется сплоченность народа России. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

«Благодаря общим для нас ценностям мы ощущаем себя единым народом, искренне разделяем общую судьбу, победы, трудности и в этом году, как было всегда, в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с этой пандемией», - цитируют "Известия" Путина.

По его словам, во все времена и исторические эпохи россиянам удавалось справиться с трудностями благодаря взаимовыручке, уважению и патриотизма.

Также Владимир Путин отметил, что обычные граждане, молодые люди, медицинские работники и предприниматели совершают «поразительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки».