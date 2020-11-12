Итоги дня в Татарстане: самосуд над пятиклассником, смерти от ковида, высаженная из автобуса девочка

Неприятный инцидент произошел в школе №12 Казани. После уроков в класс без разрешения ворвалась мать одной из учениц, и устроила скандал. Оказалось, мальчик, которого она принялась ругать, обидел ее дочь. Позже выяснилось, что девочка кинула в него ручкой, а в ответ он облил ее портфель чаем. Но матери не докажешь...

По состоянию на 12 ноября количество смертей от коронавируса увеличилось до 119. За сутки скончалось еще два человека. Одному из них было всего 47 лет.

Еще один вопиющий случай произошел в казанском общественном транспорте. Кондуктор высадила 10-летнюю девочку в незнакомом месте из-за проблем с проездным билетом. Девочка утверждала, что проездной был оплачен недавно, но кондуктор не стала даже ее слушать и выставила малышку.