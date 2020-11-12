За сутки от коронавируса в Татарстане скончались два человека

По данным оперштаба Татарстана на 12 ноября в республике скончались два человека от коронавируса.

Мужчине было 47 лет, его привезли в больницу с коронавирусом, осложненным пневмонией. Состояние ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.

Женщине было 57 лет, ее привезли в больницу с диагнозом пневмония. У пациентки имелись также хронические заболевания.

Причины смерти установлены в результате экспертизы. По состоянию на 12 ноября в Татарстане зарегистрировано 119 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.