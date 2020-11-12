За сутки от коронавируса в Татарстане скончались два человека

По данным оперштаба Татарстана на 12 ноября в республике скончались два человека от коронавируса.
Мужчине было 47 лет, его привезли в больницу с коронавирусом, осложненным пневмонией. Состояние ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.
Женщине было 57 лет, ее привезли в больницу с диагнозом пневмония. У пациентки имелись также хронические заболевания.
Причины смерти установлены в результате экспертизы. По состоянию на 12 ноября в Татарстане зарегистрировано 119 летальных случаев от коронавируса.
Напомним, за сутки в регионе зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом.
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