Устроила самосуд: в школе №12 Казани мать ученицы напала на пятиклассника

Очередной скандал произошел в казанской школе №12. Мать одной из учениц устроила самосуд над пятиклассником. Видео разборки появилось в сети.

«На днях родительница ученицы 5 класса без разрешения администрации и классного руководителя проникла в класс и устроила самосуд над одним из одноклассников дочери. На кадрах женщина кричит на мальчика из-за того, что он обидел ее дочь, в это время девочка обливает обидчика газировкой», - пишет автор видео.

В комментариях под видео не поддержали действия женщины.

«Зачем так над ребёнком издеваться, потом дети вырастают озлобленные на всех»

«Что с людьми происходит?! Что бы ни происходило до того, это не метод воспитания. Не надо воспитывать детей, начните с себя. Все равно они будут вашим зеркальным отражением. Хамство не может породить благородство. Пусть теперь так же прилюдно приносит свои извинения»

«Ужас, надо таких родительниц наказывать, разве можно такой самосуд устраивать, так унижать при всех ребенка»

«Жуть какая мальчик то меньше даже чем ее доча, как можно с ребенком разбираться, пусть мать его вызывает и попробует ей на голову налить, получила бы в ответ, а так над ребенком издеваться, пусть он даже и как то умудрился обидеть, но разбираться надо на уровне взрослых а не опускаться до уровня детей».