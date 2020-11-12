В Казани кондуктор высадила ребенка из автобуса в незнакомом месте

В Казани кондуктор автобусного маршрута № 60 высадила 10-летнего ребенка в незнакомом месте из-за того, что у школьницы не прошла оплата по детскому проездному билету: пост об этом появился в соцсетях. Автор утверждает, что утром они пополнили баланс проездного. У девочки не было с собой наличных денег, она попыталась объяснить кондуктору, что проездной они оплатили недавно, но работник транспорта со словами «у меня каждый день по камерам проверяют оплату проезда или плати или выходи» высадила школьницу в незнакомом месте.

Позднее девочка связалась с родителями, которые прислали ей фотографию чека, подтверждающего оплату. По нему школьницу кондуктор другого автобуса оставила ее в транспорте.

Сообщается, что по данному инциденту в ПАТП проводят проверку.

Напомним, что недавно аналогичная ситуация произошла в Челнах: школьника высадила из автобуса и он едва не потерялся.