Специалисты установили новый продукт, который подавляет действие коронавируса

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора установили новый продукт, который подавляет действие коронавируса.

Так, сообщается, что экстракт березового гриба чаги показал высокую активность в отношении коронавируса. Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. Эксперты подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса на основе водного экстракта гриба».

«При этом продающийся в аптеках препарат бефугин – концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта проявил слабую активность в отношении вируса», - пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Завлабораторией микробиологии «Вектор» пришлось проверять эффективность экстракта чаги на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели коронавирусом. Все «подопытные» отметили, что через 5-7 дней симптомы инфекции исчезли.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом.