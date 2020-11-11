За сутки в Татарстане зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Из заболевших 10 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома. Больше всех заболевших в возрастной группе от 30 до 50 лет – 23 человека», - говорится в сообщении.

По-прежнему в Казани больше всего заразившихся – 36 человек. Всего на 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 8985 случаев, выздоровело 7933 человека, 63 пациента за сутки.

В России за сутки зарегистрировали 19851 случай заражения коронавирусом.