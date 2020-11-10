Житель Казани предстал перед судом за пьяную езду на электросамокате

Мировой суд Московского района Казани вынес приговор местному жителю за пьяную езду на электросамокате.

Как пишет Mash, мужчина взял обычный электросамокат и ездил по улицам в состоянии опьянения. Его остановили полицейские, заподозрив нарушение ПДД. Но мужчина отказался проходить медосвидетельствование, тогда самокат доставили на штрафстоянку.

Оказалось, что транспорт мощностью от 250 ватт требует наличие водительского удостоверения. Электросамокат – 600 ват.

В результате суд Казани оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения.