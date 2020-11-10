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Житель Казани предстал перед судом за пьяную езду на электросамокате

10.11.2020, 16:20 71 1 prokazan.ru

Мировой суд Московского района Казани вынес приговор местному жителю за пьяную езду на электросамокате.

Как пишет Mash, мужчина взял обычный электросамокат и ездил по улицам в состоянии опьянения. Его остановили полицейские, заподозрив нарушение ПДД. Но мужчина отказался проходить медосвидетельствование, тогда самокат доставили на штрафстоянку.

Оказалось, что транспорт мощностью от 250 ватт требует наличие водительского удостоверения. Электросамокат – 600 ват.

В результате суд Казани оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения.

 

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комментарии

Горожанин
0
10 ноября 2020
16:33
Какой россиянин не любит быстрой езды!

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