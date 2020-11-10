Фоторепортаж с концерта Jony Elman Andro: как Казань отказалась от фан-зон на мероприятиях

В минувшее воскресенье в «Татнефть Арене» состоялся концерт Jony Elman Andro, музыкантов объединения Raava Music.

Концерт, который в этом году собрал порядка трех тысяч человек, отличался от прошлогоднего – согласно рекомендациям Роспотребнадзора республики организаторы переоборудовали фан-зону в партер, расставив кресла – так, чтобы места в партере были заполнены на 70 процентов.

Поэтому слушать треки музыкантов зрителям пришлось, сидя на креслах. За соблюдением требований следили организаторы и волонтеры, которые просили не снимать маски и не вставать со своих кресел.



Портал ProKazan.ru публикует фоторепортаж, автор фото: Дмитрий Спектров.