«Это для Собчак»: в Казани на парковке у ЦУМа снова нанесли странную разметку

На парковке около ЦУМа в Казани горожане снова заметили необычную разметку. На асфальте в квадрате изображен силуэт коня.

Жители города в соцсетях строят предположения о назначении таких рисунков.

"Это для гужевого транспорта"

"Для Собчак"

"Скоро новый год. Это для саней деда Мороза. Хотя сам дед Мороз будет дистанционно поздравлять в этом году, ему же больше 65"

"Для прынцев на белом коне"

"Для коней с Баумана )"

"вы не подумали про то,что эта парковка можит быть для дорогих машин,ну либо это для без руких водил!)"

"Кто припоркуеться, тот олень", - упражняются казанцы в остроумии в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, ранее казанский ЦУМ попал в новости еще с одной разметкой на парковке - тогда отдельные места были выделены для женщин. Позже разметку было предписано убрать.