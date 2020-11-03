Итоги дня в Татарстане: погибший местный житель в Турции, тяжелые формы ковида, неприличный баннер

Баннеры с бесплатными масками на интимном месте
Жители Казани обсуждали баннер с героем фильма «Борат», с помощью которого мужчина решил раздать бесплатные маски. Самое интересное - это место, откуда нужно было взять маску. Кстати, на плакате было написано «Маска брать в рот закрывать. Не скандали в трамвай», - гласила надпись на плакате.
Погибший житель Татарстана в Турции
Кажется жителям Татарстана не везет с Турцией, еще один мужчина погиб на курорте при крушении лодки. Его достали из трюма.
Специалист рассказала о том, что в Татарстане жители тяжело переносят коронавирус
На онлайн-конференции главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО Ирина Кравченко рассказала, какие условия способствуют тяжелому развитию болезни и как татарстанцы могут этого избежать.
комментарии
- Ну коль не друг, че ты не едешь отдыхать на Колыму? А урод? Иль пе нь дю лей давно не получал? Турция нам не друг - а БРАТ! Даже не брат - ОТЕЦ РОДНОЙ!!