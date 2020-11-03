Итоги дня в Татарстане: погибший местный житель в Турции, тяжелые формы ковида, неприличный баннер

Жители Казани обсуждали баннер с героем фильма «Борат», с помощью которого мужчина решил раздать бесплатные маски. Самое интересное - это место, откуда нужно было взять маску. Кстати, на плакате было написано «Маска брать в рот закрывать. Не скандали в трамвай», - гласила надпись на плакате.

Кажется жителям Татарстана не везет с Турцией, еще один мужчина погиб на курорте при крушении лодки. Его достали из трюма.

На онлайн-конференции главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО Ирина Кравченко рассказала, какие условия способствуют тяжелому развитию болезни и как татарстанцы могут этого избежать.