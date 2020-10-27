Родителей школы Московского района Казани заставляют отказываться от горячего питания

Прокуратура Татарстана проверит информацию о том, что родителей одной из школ Московского района Казани по субботам отказываться от горячего питания.

Как пишет портал «ВТатарстане» родителей заставляют подписывать заявление, где речь идет об отказе от бесплатного горячего питания. Это объясняется тем, что в субботу дети учатся дистанционно и питание им не нужно.

«По итогам проверки будет дана оценка правомерности действий администрации школы и при наличии оснований приняты меры реагирования», - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, бесплатное питание в школах ввели с 1 сентября 2020 года по приказу президента России.