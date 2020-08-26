Бесплатное школьное питание, изменения в кредитах и права осужденных: с сентября в РФ новые законы

С начала осени вступает в силу определенный перечень нововведений в области законодательства Российской Федерации. Об изменениях можно прочесть ниже.

Бесплатное питание младшеклассников

С 1 сентября все учащиеся младших классов (с первого по четвертый) должны быть минимум раз в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком из федерального бюджета.

Несмотря на это, пока более четверти российских школ не готовы к реализации данного требования (нет столовых, буфетов). На это 11 августа обратил внимание Президент России Владимир Путин.

Младшие классы получат бесплатное горячее питание Фото ural-meridian.ru

Закон о воспитании в школах

С 1 сентября вступает в силу закон "Об образовании в РФ", касающийся вопросов воспитания обучающихся и раскрывающий это понятие. Эти поправки были внесены Владимир Путин.

Отмечается, что он будет поспособствует всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию школьников, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Напомним, что, согласно поправкам в Конституцию РФ, был закреплен единой принцип системы воспитания и образования в России. На государство возлагается обязанность создавать условия по патриотическому воспитанию в детях.

Социальные сертификаты

С 1 сентября льготники имеют право на получение государственной соцпомощи в виде специального сертификата. Им можно будет оплатить необходимые товары и услуги в определенных организация (их выберет непосредственно соцпомощь). Реализация и условия получения утверждаются отдельно в регионах, поэтому могут отличаться.

Возврат страховки при досрочно погашенном кредите

1 сентября вступает в силу закон, согласно которому граждане, досрочно погасившие кредит, смогут вернуть часть средств от страховки. Подобная мера устранит необоснованную плату за страховку и проценты по кредиту при завершении его действия досрочно.

Приоритет родных братьев и сестер при зачислении в школу и садик

С началом осени вступает подписанный еще в 2019 году закон о приоритетном зачислении в школу или детский сад тех детей, чьи родные братья и сестры уже учатся в данном заведении.

Фото gorodok-tlt.ru Приоритет при зачислении в садик и школу отдается братьям и сестрам

Объявление банкротства без суда

С 1 сентября граждане получат возможность объявить себя банкротом бесплатно и без судебной процедуры. Это возможно, если долг у человека от 50 до 500 тысяч рублей и в отношении него прекращено исполнительное производство (то есть пристав не обнаружил имущества или денег, которые могут покрыть взыскание).

Изменения в миграционном учете

С 7-го сентября возможность перевезти в страну для фактического проживания иностранных граждан имеют не только высококвалифицированные иностранные специалисты, находящиеся в России, но все иностранные собственники жилья в стране.

Отмечается, что это нововведение в первую очередь нацелено на соотечественников, которые оказались гражданами других государств после распада СССР. Теперь они смогут переехать к родственникам.

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства будет принимать лично или электронно в МФЦ.

Изменения оценки результатов социально ориентированных некоммерческих организаций

С 15 сентября если социально ориентированная некоммерческая организация надлежащим образом реализовала проект с использованием финансирования из Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.

Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять теперь непосредственно Фонд президентских грантов.

Изменения прав осужденных

С 29 сентября все осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в том регионе, где проживает хотя бы один его близкий родственник.

К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки.

Осужденные смогут отбывать наказание вблизи родственников Фото www.kp.md

Ужесточение законодательства в отношении азартных игр

С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах будет лицензироваться отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах.

Для отслеживания этого все общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны предоставить информацию о соглашениях с организаторами азартных игр. Это можно сделать, разместив информацию на своем сайте.