Жительница Татарстана отметила 102-й день рождения. У бабушки до сих пор хорошее зрение

102 года накануне исполнилось жительнице Камско-Устьинского района Миннегайше Мулюковой. В свои годы пенсионерка все еще хорошо видит и сама ухаживает за собой.

Миннегайша Ярулловна родилась в 1918 году в деревне Балчыклы, у нее было две сестры и брат, которые остались у девочки на руках после смерти матери. Миннегайша Ярулловна успела закончить только четыре класса школы, во время войны она работала на окопе, потом носила дрова и разгружала вагоны на станции Юдино.

Семейная жизнь юбилярши оказалась недолгой: она связала судьбу с парнем из соседнего села, который в итоге не вернулся с фронта. В это же время скончался отец самой Миннегайши Ярулловны, и она вернулась в родительский дом, чтобы ухаживать за сестрами и братом. Больше замуж она не вышла, воспитывала брата, как родного сына, а потом осталась жить в его доме и помогала растить уже его детей. Теперь бабушка живет в деревне с племянником и, как говорят в администрации района, всем довольна.