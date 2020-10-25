Руководитель казанской фирмы будет осужден за попытку хищения более 2 млн рублей

В Казани перед судом предстанет директор и учредитель ООО «Агатес ЛТД». Он обвиняется в попытке хищения более 2 млн рублей под видом налогового возмещения. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество.

Установлено, что с февраля 2019 года по июнь 2020 года глава фирмы представил в налоговую инспекцию декларацию на возмещение НДС, в которой были указаны ложные сведения о приобретении товара у сторонней организации. Этот факт выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Татарстану.

Обвиняемый вину не признал. С мужчины взята подписка о невыезде. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Московский районный суд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.