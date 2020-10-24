«Рубин» в гостях победил действующего чемпиона страны, проигрывая по ходу матча

Футбольный клуб "Рубин" в рамках премьер-лиги сегодня одержал победу над действующим чемпионом России "Зенитом" со счетом 2:1. Матч проходил в Петербурге. По ходу встречи казанцы проигрывали: счет на 26-ой минуте открыл Александр Ерохин, но на 43-ой минуте форвард рубиновых Дхордже Деспотович сравнял счет. Победный для "Рубина" гол на 69-ей минуте матча забил полузащитник Дарко Евтич.

После 12 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-лиги "Рубин" с 18 набранными очками занимает девятое место. В активе у казанцев 5 побед и 4 поражения. В 3 матчах рубиновые сыграли с соперником вничью.