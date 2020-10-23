Депутат Госдумы назвал способ, при котором все граждане будут носить маски

Многие граждане России игнорируют требование носить маски. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил способ, при котором все граждане точно не будут нарушать масочный режим.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. При этом маску можно купить за 3 рубля, а производство стоит копейки, поэтому раздавать маски нужно везде и бесплатно», - отметил депутат.

Также спикер отметил, что в группе риска остаются пенсионеры, поэтому нужно усилить социальную рекламу. Там должно говориться о соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. Это рекорд за последние 4 месяца.