В Татарстане побит абсолютный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

На утро 23 октября в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина на онлайн-конференции.

«С нарастанием 8042 случая за весь период, темп прироста к предыдущему дню несколько увеличился – 0,6% был ранее 0,5%. За сутки в аэропорту Казани лиц с симптомами не выявлено», - рассказала спикер.

По данным замминистра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова за сутки выздоровело 12 человек.

Напомним, в Татарстане количество смертей от коронавируса превысило 100 человек.