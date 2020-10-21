В Казани рассказали, кто чаще всего нарушает масочный режим

20 октября в Казани прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Всего было проверено 358 единиц общественного транспорта. Проверка проходила на 30 остановках. Так было выявлено 35 пассажиров без маски, из них 34 человека надели маску на месте, одного пассажира высадили», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что чаще всего в общественном транспорте масочный режим нарушают студенты и мамы с маленькими детьми, которые не надевают ребенку маску.

Напомним, за 20 октября в Татарстане зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом, среди которых были и дети.