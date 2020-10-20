Оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Татарстане. Среди заболевших двое детей

За сути в Татарстане зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

По данным оперштаба одного человека увезли в больницу, остальные лечатся дома. Среди заболевших есть двое детей до 18 лет. Четыре человека от 60 до 70 лет.

«Из всех заболевших 29 человек – жители Казани, 5 человек из Верхнеуслонского района, трое из Альметьевска, по одному случаю в Набережных Челнах, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Нурлатском районах.

За сутки выздоровело 15 человек.

К слову, в России побит новый антирекорд по заболевшим коронавирусом - 16319 случаев.