Водитель из Татарстана погиб в лобовом столкновении с иномаркой

В Татарстане 18 октября произошло еще одно смертельное ДТП. Столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«На 46 километре автодороги Казань-Малмыж 41-летний водитель машины «ВАЗ-21102» перед началом обгоне не убедился в безопасности движении, выехал на «встречку», где врезался в машину «Киа Соул» под управлением 40-летней жительницы Казани», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водителя «ВАЗ» отвезли в больницу, где он через несколько часов скончался. Водитель иномарки также была доставлена в больницу. Отмечается, что участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 18 октября вечером в Казани произошла еще одно смертельное ДТП. В МВД сообщили, что водитель-виновник был пьян.