«Задыхались от запаха»: в «ковидной» больнице Таганрога рядом с палатами лежали пакеты с трупами

В сети появилось видео из «ковидной» больницы Таганрога. На кадрах родственница пациента показывает, что рядом с палатами в коридорах в черных пакетах лежат трупы.

«Это было однократно. Это было связано с тем, что у нас, к сожалению, было несколько трупов за сутки, их подготовили к вывозу с утра. Сейчас эта проблема устранена. Тела лежали всего лишь несколько часов, в 11 утра их увезли», - цитирует портал mk.ru главврача больницы Дмитрия Сафонова.

Также пользователей соцсетей удивило, что родственники спокойно ходят по больнице, где лежат зараженные коронавирусом. В местном Минздраве создали комиссию, которая будет разбираться в ситуации.