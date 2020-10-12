Доверчивый житель Казани перевел мошенникам более 1,3 млн рублей

В полицию Казани обратился 35-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности и сообщила, что счет пытаются взломать. Далее она предложила снять и перевести деньги на ячейку банка-партнера, после этого мужчине пришло сообщение с информацией о том, что для сохранности денег открыта сейфовая ячейка. Звонившая пояснила, что нужно открыть новую карту. Потерпевший ввел свои данные и номер карты, далее снял деньги и внес на счет», - говорится в сообщении.

Также женщина сообщила, что у потерпевшего есть кредитный счет, с которого нужно перевести деньги. Так, он перевел 92 тысячи рублей на продиктованный счет. После этого мужчина обратился в отделение банка, где понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил более 1,3 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, жителя Казани "кинули" на деньги, но он не отчаялся и придумал план мести.