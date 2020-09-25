«Выследил и угрожал расправой семьи»: жителя Казани осудили за вымогательство

Суд Казани признал виновным 41-летнего местного жителя в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Установлено, что в 2019 году осужденный вложил 50 тысяч долларов США в финансовый проект в интернете. Позже проект закрылся и мужчина не получил прибыли. Далее злоумышленник выяснил, что к продвижению проекта имеет отношение 32-летний житель Казани. В августе 2019 года мужчина переехал в столицу Татарстана и стал следить за жертвой. В январе 2020 года под видом дворника он подкараулил потерпевшего, избил его и, надев наручники, усадил в машину. Далее, под угрозами расправы семьи, осужденный потребовал данные о проекте и 250 тысяч долларов (15 млн рублей)".

После согласия потерпевшего, злоумышленник проехал несколько кварталов, похитил 21 тысячу рублей и видеорегистратор и скрылся.

Так, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.