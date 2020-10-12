В Южно-Сахалинске школьники ушли на досрочные каникулы из-за коронавируса

Школьники во всех учреждениях Сахалина и Курил ушли на досрочные каникулы из-за коронавируса. Отдых начался раньше на две-три недели положенного срока.

«Каникулы продлятся до 18 октября. При этом 14 октября пройдут родительские собрания, на которых будут решать, как дальше школьники будут учиться, уйдут ли на дистанционку», - цитирует ТАСС представителя правительства Сахалинской области.

На данный момент решения о массовом переходе школьников на «дистанционку» нет.

Напомним, в Татарстане 12 октября выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. За 11 октября зарегистрирована еще одна смерть от вируса.