Верховный суд Татарстана вынес приговор росгвардейцу, выкинувшему девушку с шестого этажа

Верховный суд Татарстана утвердил приговор росгвардейцу, выкинувшему девушку с шестого этажа. Об этом сообщает "Зона права" со ссылкой на адвокатов Рушану Камалову и Диану Файзуллину, представляющих интересы потерпевшей стороны.

Марату Сахапову дали 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, он должен выплатить родителям убитой им девушки миллион рублей.

Напомним, что трагедия произошла ночью 1 сентября 2018 года Казани. 28-летний Марат Сахапов сначала избил свою девушку, 21-летнюю Эльнару Караханову, после чего выкинул ее с балкона шестого этажа.