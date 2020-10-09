Пьяный житель Казани оскорбил полицейского

В Казани осудили 40-летнего местного жителя за оскорбление полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В марте 2020 года на улице Чапаева пьяный осужденный публично оскорбил полицейского, который прибыл на место по сообщению о хулиганстве», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 9 октября в Татарстане вынесли приговор участнику ОПГ "Седьмовские". Его обвиняли в убийстве и покушении на убийство.