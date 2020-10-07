«Мама не узнает»: в Татарстане семья обвиненного в педофилии тренера считает, что девочка нагло врет

В Татарстане прогремело новое громкое дело о педофилии. 51-летний альметьевец, экс-тренер по плаванию, изнасиловал 9-летнюю девочку, которая некоторое время занималась в водном комплексе.

"Суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста сроком на 7 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - гласит сводка прокуратуры Татарстана по итогам суда.

При этом обвиняемый - Рафаэль Чупанов - вину свою не признал. И более того - поднялась волна недовольства проведенным судом, ведь никаких прямых улик в деле, начатом еще в прошлом году, так и не было обнаружено. Несмотря на это, суд виновность признал.

Рафаэль Чупанов является квалифицированным тренером по каратэ

Конечно, пропускать случаи педофилии, разлагающие общество своей аморальностью, немыслимо. Однако известны случаи, когда дети врут, основываясь на собственных обидах и травмах. Так, например, в Москве мужчина, гражданин Молдавии, уже два года сидит в тюрьме из-за выдвинутого школьницами обвинения. Они в тот день прогуляли уроки и просто испугались, что об этом узнают родители. В итоге они соврали, якобы мужчина показал им половые органы, что в силу их возраста приравняли к изнасилованию. Теперь адвокаты пытаются выпутать подозреваемого из затянувшихся бюрократических процессов, а на кону стоит уже репутация начальства полиции. А в Екатеринбурге мужчину, тоже тренера, обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой. Якобы мужчина, прикрываясь журналами, на самом деле в этот момент мастурбировал. Однако даже по видео с камер наблюдения видно, что сама девочка в это время скучающе сидит на другом краю, а в какой-то момент и вовсе засыпает. Как и в этих делах, в расследовании Чупанова тоже оказалось все не так однозначно.

Корреспондент ProKazan.ru, зная прежде лишь позицию обвинения, решил поговорить и со стороной защиты. Это, в первую очередь, родственники Чулпанова, которые до сих пор не могут поверить в реальность обвинения, и его адвокат, указавший на места, открыто нарушающие нормы прошедшего на днях судебного процесса.

"До Следственного Комитета не дошло": почему дело рассмотрели только через год

О деле впервые заговорили в 2019 году. Тогда, в феврале, спустя 5 дней после предполагаемого случая насилия, мать девочки написала заявление, однако полное расследование почему-то не провели.

"Дело в том, что события февраля 2019 года исследовали сотрудники полиции, но до конца не довели. Они могут принять заявление, выполнить какие-то первоначальные действия для уже дальнейшего принятия решения в Следственном Комитете, а такие дела у нас по закону рассматриваются под наблюдением СК. В общем, до Следственного Комитета это не дошло. Дошло только через год. И все это время мать ребенка и иные близкие родственники не предпринимали никаких усилий, не обжаловали бездействие правоохранительных органов. Я не знаю, по какой причине только лишь через год СК быстро возбудил уголовное дело и направил его в суд", - рассказывает о процессе Сергей Симонов, адвокат Чупанова.

Падчерица Рафаэля Чупанова Лиана

Этого факта не могут понять и близкие обвиняемого. Падчерица Рафаэля Лиана рассказывает, что стоило еще тогда подать на клевету, однако этому воспрепятствовал сам Чупанов.

"Узнала про дело я еще в феврале 2019 года. Но дело закрылось в мае. Все говорили Рафаэлю Виссарионовичу о том, чтобы он написал ответное заявление за клевету. Он сказал: "Они же поняли, что я не виноват, поэтому это ни к чему", - передает она его слова после первого обвинения со стороны семьи девочки.

Рафаэль на соревнованиях по каратэ со своими воспитанниками

Сейчас все родственники уверены: девочка просто оклеветала тренера.

"Я наблюдала за социальной сетью девочки и ее мамы. В 2019 году они уехали на море. Но! Разве можно уехать на море? Если у вас случилась якобы драма? Наоборот мама бы девочки била в колокола и просила о помощи, как мы сейчас просим о помощи общественность! - поясняет Лиана. - Девочка, кстати, приходила к нему снова - в декабре 2019 года. Хотела попасть к нему на секцию каратэ. Он ее попросил уйти, а она стояла улыбалась, говорила ему: "Мама не узнает".

Дочь Рафаэля Чупанова Карина

Дочь Рафаэля Карина абсолютно согласна со своей сводной сестрой.

"Я прямо офигела, просто какой-то абсурд. Я думаю, что девочка соврала. Возможно, ей не хватало мужского внимания - она без отца росла. И даже по видео в бассейне видно, что она всячески добивается внимания, всячески подплывает, пристает, а папа эти попытки отвергает. Понимает, что так не делается", - делится она.

"Девственная плева не нарушена": в деле нет прямых доказательств виновности

Указанные видеозаписи были предоставлены и корреспонденту ProKazan.ru. Обзор на бассейн в них открывается с крайнего левого угла помещения. В кадрах часовые перемотки занятий - дети плавают, девочка в том числе, тренер наблюдает. На некоторых записях представлены индивидуальные занятия, которые проходят в абсолютно идентичном формате, на других из них Рафаэль плавает с занимающейся от одного края бассейна до другого. Ни на одной из записей корреспондент не отметил подозрительных действий со стороны мужчины. Несмотря на это, уточним, что само происшествие, ставшее объектом расследования, произошло предположительно в душевой. Камер наблюдения там, конечно, не имеется.

Лиана утверждает, что пыталась показать записи камер видеонаблюдения в суде, однако в этом ей отказали.

"Обо всем этом я говорила в суде, когда была в качестве свидетеля. На флешке принесла видео. Но мне отказали в приобщении этих материалов к материалам уголовного дела. Даже не посмотрели", - сообщает она.

Кроме видеозаписей, по утверждению девушки, нет и медицинских доказательств.

"Есть справка из женской консультации, девственная плева не нарушена!" - заявляет Лиана.

Адвокат Сергей, однако, поясняет, что это доказательство, несмотря на значимость, не может быть гарантом невиновности.

"Телесных повреждений не было, но это и не основное. Бывают случаи, возможно и такое. Этот момент мы оставляем за небезусловностью. Здесь другое - стороне защите не дали предоставить свои доказательства в полном объеме. Не дали провести психолого-психиатрическую экспертизу. Нам было отказано заслушать независимого эксперта, хотя я заявлял ходатайство и он находился в помещении".

Согласно обвинительной позиции, озвученной в прокуратуре, у мужчины наблюдаются признаки расстройства сексуального предпочтения - педофилия. В процессе отбывания наказания осужденный будет принудительно наблюдаться и проходить лечение у психиатра. При этом родственники утверждают: здесь имел место подлог данных экспертизы.

"Со стороны защиты был привлечен независимый эксперт-психиатр, которого не допустили! Во время следствия тесты у психиатра Чупановым Р. В. были заполнены карандашом! Он писал жалобу по этому поводу, но жалобу отклонили!" - говорят его родственники.

Кроме заключения психолога, родственники считают, что и саму девочку не приводили в суд намеренно.

"Мама девочки сказала: "У нее психологическая травма". Я опять же наблюдала социальную сеть девочки. Она вела активно "Тик-ток", где она танцует в рваных шортах, из-под которых видно нижнее белье. Девочка гуляет в темное время суток по заброшенным местам. Разве ребёнок с психологической травмой будет себя так вести? Сказали, что девочка якобы сломала ногу, поэтому не приходит на суд, но я видела ее видео, и в "Тик-ток", видела гуляющую в парке - город маленький, все друг друга видят и знают", - отзывается она с непониманием.

Адвокат и сам замечает некоторые спорные моменты, например, тот факт, что педагог-психолог была приглашена в суд за счет средств законного представителя, однако высказывается он объективно, не имея в каких-то вопросах прямых фактов и улик.

"О самой потерпевшей я в принципе не говорю. Все-таки это малолетний ребенок, и тут все спорно. Но нам не дали возможности состязаться в суде. Суд - это же состязательный процесс. Вот и вынесли такой приговор. Как всегда получается: суд - продолжение - обвинение", - комментирует прошедший процесс адвокат Симонов.

Сейчас сторона защиты намерена обжаловать решение. Они считают, что нельзя посадить на 13, 5 лет человека, не имея никаких прямых доказательств и основываясь только на словах десятилетней девочки. Родственники и защита будут добиваться повторного расследования по делу. Поговорить с самой мамой девочки не удалось.

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался в обратной ситуации. Там, напротив, мальчику, которого много раз насиловал собственный отец, никто не верил. Четвертый год ама ребенка борется с судами, чтобы доказать - они не врут. Сам мальчик после этого случая уже несколько раз попадал в психиатрическую больницу. Травма, ему нанесенная в столь юном возрасте, сильно повлияла на формирование его личности.

