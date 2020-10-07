Наверх

Новости Казани и РТ

16:59, сегодня
«Мама не узнает»: в Татарстане семья обвиненного в педофилии тренера считает, что девочка нагло врет
16:45, сегодня
На остановке Техническая в Казани сошел с рельсов трамвай и снес два грузовика
16:21, сегодня
Тело 35-летнего жителя Татарстана обнаружили с признаками насильственной смерти
11:36, 05.10.2020
Гид по стилю: магазины одежды в Казани, о которых вы точно должны знать
15:47, сегодня
С начала октября из общественного транспорта Казани высадили 17 пассажиров без масок
15:30, сегодня
Банк «Открытие» запустил оформление ипотеки без посещения офиса
15:21, сегодня
Магазин в Казани закрыли за нарушение масочного режима
09:05, 05.10.2020
«Ребёнок всё время за телефоном»: 4 способа улучшить успеваемость с помощью гаджетов
15:20, сегодня
Татарстанский художник нарисовал рэпера Моргенштерна в образе апостола
14:41, сегодня
Глава Роспотребнадзора рассказала о возможности введения новых ограничений в Татарстане
14:35, сегодня
Николай Шрайбер: «Я - язычник»
14:22, сегодня
Челнинцы возмущены рекламой центра гинекологии с «женскими половыми губами»
14:18, сегодня
Очевидцы: у ЖК «Родина» в Казани с 14 этажа упала девушка
14:05, сегодня
«Ждем вас в гости!»: президент Татарстана поздравил Владимира Путина с днем рождения
13:42, сегодня
За сутки в Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом
13:32, сегодня
В Казани появилась новая служба доставки, которая привозит продукты за 15 минут
13:21, сегодня
Владимир Путин заявил, что в случае введения новых ограничений нужно дать людям заниматься спортом
12:45, сегодня
«Устали уже от этого ужаса!»: подвал дома в Казани затопило канализацией
12:45, сегодня
Вузы, исполнительная власть и служба занятости – о доступности высшего образования для инвалидов
12:11, сегодня
Многопрофильный лицей в Казани месяц работал без лицензии
11:37, сегодня
Москвич оскорбил автоинспектора из Челнов во время регистрации автомобиля и попал под суд
11:30, сегодня
«Я в шоке»: для участника ОПГ «Седьмовские» гособвинитель просит 17 лет колонии
11:06, сегодня
Пьяная женщина в Казани ударила сожителя ножом
10:32, сегодня
Вырубили деревья и вываливали мусор: активисты Татарстана разбираются с самозахватом рощи в Алтане
09:52, сегодня
«Точно бешеная»: во дворе жилой многоэтажки в Казани заметили лису
09:51, сегодня
В Минздраве рассказали, связан ли рост смертности в Татарстане с коронавирусом
09:36, сегодня
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, сколько классов было закрыто на карантин за неделю
09:29, сегодня
Стала известна цена российской вакцины от коронавируса
09:17, сегодня
ВТБ запустил страхование кредитных карт
08:54, сегодня
В Татарстане собака укусила шестилетнего ребенка за лицо. Его прооперировали
08:33, сегодня
В Татарстане мужчина вышел на Каму на лодке и пропал
20:22, 06.10.2020
Главное за день в Татарстане: причина смерти телеведущего, спасение женщины, счетчик коронавируса
19:06, 06.10.2020
Члена криминальной группировки «Хади Такташ» в Татарстане осудят за покушение на убийство
18:23, 06.10.2020
Вместе просили милостыню: в Казани осудят пенсионера, который убил «боевую подругу»
17:56, 06.10.2020
Вторник в Челнах: прокуратура защищает школьника, Гафаров нашелся, бабушку обманули на миллион
17:07, 06.10.2020
При пожаре в Татарстане погиб пенсионер
17:04, 06.10.2020
Соцсети: Эрик Гафаров скрывается в Украине
16:55, 06.10.2020
Коронавирус в Татарстане: хитрый счетчик или островок стабильности?
16:47, 06.10.2020
Депутат Госдумы: «Пенсионный фонд эффективен как полигон для коррупционных схем"
16:03, 06.10.2020
При пожаре в Казани огнеборцы спасли 13 человек
15:42, 06.10.2020
Книгу с экстремистскими материалами пытался провезти пассажир самолета Анталья-Казань
15:23, 06.10.2020
9-летний мальчик погиб в Перми после падения с качелей
15:00, 06.10.2020
Фабрика «Открытие Инвестиции» банка «Открытие» представила новые отраслевые структурные продукты
14:44, 06.10.2020
В Ростехнадзоре установили причины взрыва на Газонаполнительной станции в Казани
14:16, 06.10.2020
Пенсионеров старше 65 лет в Татарстане попросили не ходить в мечети
13:54, 06.10.2020
Стала известна причина смерти известного телеведущего Ильфата Абдрахманова из Татарстана
13:38, 06.10.2020
«Я этого не совершал»: в Казани завершают рассмотрение дела о расстреле ОПГ машины с подростками
13:37, 06.10.2020
Олимпийскую чемпионку Алину Загитову назвали самой красивой в мире
13:21, 06.10.2020
СМИ: в России могут вернуть «жесткий» карантин
12:35, 06.10.2020
Жителя Татарстана подозревают в хищении электросамокатов
12:11, 06.10.2020
Смотровая площадка центра семьи «Казан» с 6 октября будет работать по новому режиму
11:42, 06.10.2020
Тело в обшарпанной повозке с мётлами и вёдрами: ведущий из Татарстана возмутился похоронами коллеги
11:08, 06.10.2020
За сутки в Татарстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
10:30, 06.10.2020
Доставили в больницу в коме: жительницу Татарстана спасли врачи РКБ
10:01, 06.10.2020
19-летнего жителя Казани осудили за организацию «резиновой» квартиры
09:19, 06.10.2020
«Вор он наш»: Штаб Навального в Казани рассказал о сентябрьских выборах и планах на будущее
09:04, 06.10.2020
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре
08:25, 06.10.2020
В Советском и Ново-Савиновском районах Казани перекроют движение
20:10, 05.10.2020
Главное за день в Татарстане: жертвы коронавируса, новый статус Элвина Грея и «казанские братья»
18:38, 05.10.2020
Тело 61-летней жительницы Казани нашли в собственной квартире
18:14, 05.10.2020
Бывшего директора строительной компании Татарстана осудили за растрату более 280 млн рублей
17:56, 05.10.2020
Понедельник в Челнах: Алтынбаева «жжет», Гафаров отрицает долги, а Магдеев обещает жесткие меры
17:30, 05.10.2020
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
17:20, 05.10.2020
В парке аттракционов в Советском районе Казани нашли серьезные нарушения
16:19, 05.10.2020
Двое молодых людей из Татарстана, решив заработать, потеряли более 1 млн рублей
15:57, 05.10.2020
Школьников Татарстана не будут переводить на «дистанционку»
15:06, 05.10.2020
Челнинские врачи провели сложнейшую операцию и за 4 часа спасли пациента
15:00, 05.10.2020
ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре
14:50, 05.10.2020
Жителя Тольятти спасли медики из Казани. Местные врачи от него отказались
14:36, 05.10.2020
На месяц в Казани закрыли движение по улице Профсоюзная
14:31, 05.10.2020
В это нелегкое коронавирусное время стоит хотя бы раз воспользоваться услугами данной компании
14:20, 05.10.2020
Погода на неделю в Татарстане: небольшие дожди и ночные заморозки
13:58, 05.10.2020
«Одним холодно, другим – жарко»: в мэрии Казани рассказали, как регулировать отопление в домах
13:40, 05.10.2020
Спуститься за SIM-картой: МегаФон увеличил количество точек продаж в Татарстане
13:00, 05.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, переведут ли школы Татарстана на дистанционное обучение
12:13, 05.10.2020
Скончалась фитнес-тренер из Татарстана, которую сбил пьяный водитель
10:28, 05.10.2020
«Крохоборка получила по заслугам»: скандальную челнинку Агину Алтынбаеву обвинили в избиении
09:45, 05.10.2020
«Думали своей тупой башкой, что мне конец»: Эрик Гафаров заявил, что никому ничего не должен
17:45, 04.10.2020
Врач рассказал, какой предмет является самым опасным во время пандемии с точки зрения заражения
13:26, 04.10.2020
Стало известно, что построят на пустующем месте за торговым центром «Эссен» в Набережных Челнах
13:08, 04.10.2020
Сегодня в России впервые с мая число заболевших за сутки превысило 10 тысяч человек
11:25, 04.10.2020
В Набережных Челнах из-за неосторожного курения ночью загорелся жилой дом
15:32, 03.10.2020
В Минпросвещения рассказали, переведут ли школы на дистанционку
11:40, 03.10.2020
В Челнах с рельсов сошел вагон товарного поезда
10:45, 03.10.2020
В Татарстане объявлено штормовое предупрежедние
09:45, 03.10.2020
В Челнах водитель «Газели» сбил ребенка на самокате
19:26, 02.10.2020
«Пациенты напуганы»: врач из Нижнекамска рассказала о работе в ковидном госпитале
18:04, 02.10.2020
Сумасшедший день: итоги пятницы в Челнах
Фото личный архив

«Мама не узнает»: в Татарстане семья обвиненного в педофилии тренера считает, что девочка нагло врет

07.10.2020, 16:59 53 0 prokazan.ru
Мужчину приговорили к 13, 6 годам лишения свободы

В Татарстане прогремело новое громкое дело о педофилии. 51-летний альметьевец, экс-тренер по плаванию, изнасиловал 9-летнюю девочку, которая некоторое время занималась в водном комплексе.

"Суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста сроком на 7 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - гласит сводка прокуратуры Татарстана по итогам суда. 

При этом обвиняемый - Рафаэль Чупанов - вину свою не признал. И более того - поднялась волна недовольства проведенным судом, ведь никаких прямых улик в деле, начатом еще в прошлом году, так и не было обнаружено. Несмотря на это, суд виновность признал.

Рафаэль Чупанов является квалифицированным тренером по каратэ
Рафаэль Чупанов является квалифицированным тренером по каратэ

Конечно, пропускать случаи педофилии, разлагающие общество своей аморальностью, немыслимо. Однако известны случаи, когда дети врут, основываясь на собственных обидах и травмах. Так, например, в Москве мужчина, гражданин Молдавии, уже два года сидит в тюрьме из-за выдвинутого школьницами обвинения. Они в тот день прогуляли уроки и просто испугались, что об этом узнают родители. В итоге они соврали, якобы мужчина показал им половые органы, что в силу их возраста приравняли к изнасилованию. Теперь адвокаты пытаются выпутать подозреваемого из затянувшихся бюрократических процессов, а на кону стоит уже репутация начальства полиции. А в Екатеринбурге мужчину, тоже тренера, обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой. Якобы мужчина, прикрываясь журналами, на самом деле в этот момент мастурбировал. Однако даже по видео с камер наблюдения видно, что сама девочка в это время скучающе сидит на другом краю, а в какой-то момент и вовсе засыпает. Как и в этих делах, в расследовании Чупанова тоже оказалось все не так однозначно.

Корреспондент ProKazan.ru, зная прежде лишь позицию обвинения, решил поговорить и со стороной защиты. Это, в первую очередь, родственники Чулпанова, которые до сих пор не могут поверить в реальность обвинения, и его адвокат, указавший на места, открыто нарушающие нормы прошедшего на днях судебного процесса.

"До Следственного Комитета не дошло": почему дело рассмотрели только через год

О деле впервые заговорили в 2019 году. Тогда, в феврале, спустя 5 дней после предполагаемого случая насилия, мать девочки написала заявление, однако полное расследование почему-то не провели.

"Дело в том, что события февраля 2019 года исследовали сотрудники полиции, но до конца не довели. Они могут принять заявление, выполнить какие-то первоначальные действия для уже дальнейшего принятия решения в Следственном Комитете, а такие дела у нас по закону рассматриваются под наблюдением СК. В общем, до Следственного Комитета это не дошло. Дошло только через год. И все это время мать ребенка и иные близкие родственники не предпринимали никаких усилий, не обжаловали бездействие правоохранительных органов. Я не знаю, по какой причине только лишь через год СК быстро возбудил уголовное дело и направил его в суд", - рассказывает о процессе Сергей Симонов, адвокат Чупанова.

Падчерица Рафаэля Чупанова Лиана
Падчерица Рафаэля Чупанова Лиана

Этого факта не могут понять и близкие обвиняемого. Падчерица Рафаэля Лиана рассказывает, что стоило еще тогда подать на клевету, однако этому воспрепятствовал сам Чупанов.

"Узнала про дело я еще в феврале 2019 года. Но дело закрылось в мае. Все говорили Рафаэлю Виссарионовичу о том, чтобы он написал ответное заявление за клевету. Он сказал: "Они же поняли, что я не виноват, поэтому это ни к чему", - передает она его слова после первого обвинения со стороны семьи девочки.

Рафаэль на соревнованиях по каратэ со своими воспитанниками
Рафаэль на соревнованиях по каратэ со своими воспитанниками

Сейчас все родственники уверены: девочка просто оклеветала тренера.

"Я наблюдала за социальной сетью девочки и ее мамы. В 2019 году они уехали на море. Но! Разве можно уехать на море? Если у вас случилась якобы драма? Наоборот мама бы девочки била в колокола и просила о помощи, как мы сейчас просим о помощи общественность! - поясняет Лиана. - Девочка, кстати, приходила к нему снова -  в декабре 2019 года. Хотела попасть к нему на секцию каратэ. Он ее попросил уйти, а она стояла улыбалась, говорила ему: "Мама не узнает".

Дочь Рафаэля Чупанова Карина
Дочь Рафаэля Чупанова Карина

Дочь Рафаэля Карина абсолютно согласна со своей сводной сестрой.

"Я прямо офигела, просто какой-то абсурд. Я думаю, что девочка соврала. Возможно, ей не хватало мужского внимания - она без отца росла. И даже по видео в бассейне видно, что она всячески добивается внимания, всячески подплывает, пристает, а папа эти попытки отвергает. Понимает, что так не делается", - делится она.

"Девственная плева не нарушена": в деле нет прямых доказательств виновности

Указанные видеозаписи были предоставлены и корреспонденту ProKazan.ru. Обзор на бассейн в них открывается с крайнего левого угла помещения. В кадрах часовые перемотки занятий - дети плавают, девочка в том числе, тренер наблюдает. На некоторых записях представлены индивидуальные занятия, которые проходят в абсолютно идентичном формате, на других из них Рафаэль плавает с занимающейся от одного края бассейна до другого. Ни на одной из записей корреспондент не отметил подозрительных действий со стороны мужчины. Несмотря на это, уточним, что само происшествие, ставшее объектом расследования, произошло предположительно в душевой. Камер наблюдения там, конечно, не имеется.

Лиана утверждает, что пыталась показать записи камер видеонаблюдения в суде, однако в этом ей отказали.

"Обо всем этом я говорила в суде, когда была в качестве свидетеля. На флешке принесла видео. Но мне отказали в приобщении этих материалов к материалам уголовного дела. Даже не посмотрели", - сообщает она.

Кроме видеозаписей, по утверждению девушки, нет и медицинских доказательств.

"Есть справка из женской консультации, девственная плева не нарушена!" - заявляет Лиана.

Адвокат Сергей, однако, поясняет, что это доказательство, несмотря на значимость, не может быть гарантом невиновности.

"Телесных повреждений не было, но это и не основное. Бывают случаи, возможно и такое. Этот момент мы оставляем за небезусловностью. Здесь другое - стороне защите не дали предоставить свои доказательства в полном объеме. Не дали провести психолого-психиатрическую экспертизу. Нам было отказано заслушать независимого эксперта, хотя я заявлял ходатайство и он находился в помещении".

Согласно обвинительной позиции, озвученной в прокуратуре, у мужчины наблюдаются признаки расстройства сексуального предпочтения - педофилия. В процессе отбывания наказания осужденный будет принудительно наблюдаться и проходить лечение у психиатра. При этом родственники утверждают: здесь имел место подлог данных экспертизы.

"Со стороны защиты был привлечен независимый эксперт-психиатр, которого не допустили! Во время следствия тесты у психиатра Чупановым Р. В. были заполнены карандашом! Он писал жалобу по этому поводу, но жалобу отклонили!" - говорят его родственники.

Кроме заключения психолога, родственники считают, что и саму девочку не приводили в суд намеренно.

"Мама девочки сказала: "У нее психологическая травма". Я опять же наблюдала социальную сеть девочки. Она вела активно "Тик-ток", где она танцует в рваных шортах, из-под которых видно нижнее белье. Девочка гуляет в темное время суток по заброшенным местам. Разве ребёнок с психологической травмой будет себя так вести? Сказали, что девочка якобы сломала ногу, поэтому не приходит на суд, но я видела ее видео, и в "Тик-ток", видела гуляющую в парке - город маленький, все друг друга видят и знают", - отзывается она с непониманием.

Адвокат и сам замечает некоторые спорные моменты, например, тот факт, что педагог-психолог была приглашена в суд за счет средств законного представителя, однако высказывается он объективно, не имея в каких-то вопросах прямых фактов и улик.

"О самой потерпевшей я в принципе не говорю. Все-таки это малолетний ребенок, и тут все спорно. Но нам не дали возможности состязаться в суде. Суд - это же состязательный процесс. Вот и вынесли такой приговор. Как всегда получается: суд - продолжение - обвинение", - комментирует прошедший процесс адвокат Симонов. 

Сейчас сторона защиты намерена обжаловать решение. Они считают, что нельзя посадить на 13, 5 лет человека, не имея никаких прямых доказательств и основываясь только на словах десятилетней девочки. Родственники и защита будут добиваться повторного расследования по делу. Поговорить с самой мамой девочки не удалось. 

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался в обратной ситуации. Там, напротив, мальчику, которого много раз насиловал собственный отец, никто не верил. Четвертый год ама ребенка борется с судами, чтобы доказать - они не врут. Сам мальчик после этого случая уже несколько раз попадал в психиатрическую больницу. Травма, ему нанесенная в столь юном возрасте, сильно повлияла на формирование его личности. 
 

Суд Дети Скандалы Татарстан
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Тело 35-летнего жителя Татарстана обнаружили с признаками насильственной смерти
Соцсети: в Челнах детям продают снюс прямо у школы, но полиция ничего не делает
Магазин в Казани закрыли за нарушение масочного режима
Челнинцы возмущены рекламой центра гинекологии с «женскими половыми губами»
Глава Роспотребнадзора рассказала о возможности введения новых ограничений в Татарстане
Очевидцы: у ЖК «Родина» в Казани с 14 этажа упала девушка
«Ждем вас в гости!»: президент Татарстана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Владимир Путин заявил, что в случае введения новых ограничений нужно дать людям заниматься спортом
«Устали уже от этого ужаса!»: подвал дома в Казани затопило канализацией
«Я в шоке»: для участника ОПГ «Седьмовские» гособвинитель просит 17 лет колонии
Пьяная женщина в Казани ударила сожителя ножом
«Точно бешеная»: во дворе жилой многоэтажки в Казани заметили лису
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, сколько классов было закрыто на карантин за неделю
В Татарстане собака укусила шестилетнего ребенка за лицо. Его прооперировали
Главное за день в Татарстане: причина смерти телеведущего, спасение женщины, счетчик коронавируса
Члена криминальной группировки «Хади Такташ» в Татарстане осудят за покушение на убийство
Вместе просили милостыню: в Казани осудят пенсионера, который убил «боевую подругу»
При пожаре в Татарстане погиб пенсионер
9-летний мальчик погиб в Перми после падения с качелей
В Ростехнадзоре установили причины взрыва на Газонаполнительной станции в Казани
Пенсионеров старше 65 лет в Татарстане попросили не ходить в мечети
«Я этого не совершал»: в Казани завершают рассмотрение дела о расстреле ОПГ машины с подростками
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться