На рубрику "Письмо в редакцию" часто откликаются не сами пострадавшие, а их представители в суде. Адвокаты просят СМИ поддержать истории, которые им приходится защищать, так как сами жертвы боятся говорить открыто о том, что с ними произошло.
Одной из таких историй уже четыре года. Главный герой за это время подрос, однако последствия случившегося сказываются по сегодняшний день. Сексуальное насилие со стороны отца для 6-летнего тогда мальчика оказалось роковым. Теперь матери приходится справляться не только со следствием, отказавшимся наказать виновного, но и с неконтролируемой агрессией своего ребенка, ведь именно сейчас, в 10-летнем возрасте, он начинает понимать, что на самом деле тогда произошло.
Корреспондент ProKazan.ru встретился с мамой мальчика Гулюсой и ее адвокатом Сергеем Давлетшиным, чтобы узнать, как так вышло, что при всех имеющихся доказательствах, дело об изнасиловании ребенка оказалось закрыто. Редакция также обратилась за комментарием к Андрею Щептицкому, старшему помощнику руководителя управления Следственного Комитета РФ по Татарстану.
Чтобы проиллюстрировать соответствие/несоответствие данного нам комментария показаниям матери и других лиц, мы приведем его в начале.
"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По результатам расследования уголовного дела, в том числе согласно выводам психолого-психиатрической, комиссионной судебно-медицинской экспертиз, очных ставок и показаний свидетелей данные о совершении в отношении ребенка насильственных действий сексуального характера не нашли своего подтверждения. В связи с этим, уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления", - говорит представитель ведомства.
О том, что было, а чего не было, вы можете рассудить сами, прочитав этот материал.
"Ты жена, ты обязана исполнять супружеский долг"
"Вначале жили хорошо, - рассказывает Гулюса о браке, заключенном в 2009 году. Выдержав паузу, она добавляет, - нормально. Жили нормально. И относился нормально. Как обычный отец, даже не подумаешь на него, что он может такое сделать. Все произошло где-то в 2014-ом".
По словам женщины, в один из дней на работе у мужа появился "друг", который предложил ему секс. Супруг поделился этим с женой, однако о том, случился ли между мужчинами контакт, Гулюсе неизвестно. И все же именно с этого времени женщина начала замечать изменения в поведении Саида (имя изменено - прим. ред.). Как она говорит, "мужик начал меняться": стал сильно выпивать, вести себя грубо по отношению к семье и склонять жену к "сексуальным развратным действиям".
"Он говорил: ты жена, ты обязана исполнять супружеский долг! Я не хотела этого делать. У нас скандалы начались. Он еще пить стал. Однажды за нож схватился. Я испугалась и развелась. К тому времени даже сын (ему было тогда 4 года - прим.ред) начал прятаться от него".
"Мама, у меня попа болит"
Развод по инициативе жены состоялся в 2016 году. Еще за месяц до официального разрыва отношений в ЗАГСе Саид переехал жить к своей старшей дочери от первого брака.
"С мая месяца он начал сына забирать к себе в гости. Он у дочери своей жил тогда, - вспоминает женщина те месяцы. - Вначале сын ничего не говорил, молчал. Потом, как папа приведет его, начал жаловаться".
Каждый раз, передавая слова сына, голос матери меняется. Подсознательно она подражает его интонациям, не в силах забыть слова своего ребенка.
"Он жалуется: "Мама, у меня попа болит". Мазала ему тетрациклиновой мазью. Думала, может запрела, я откуда знаю вот. Даже в голову же не придет такое! Он не говорит, что папа делает, не говорит", - причитает на упущенное время Гулюса.
"Мне было больно, но он рот закрыл: терпи, говорит"
В конце июля, все еще ничего серьезного не подозревая, Гулюса с сыном уезжает в деревню к своей матери - бабушке мальчика. Именно с ней ребенок впервые поговорил. Он рассказал, что на на самом деле с ним делает папа, когда забирает к себе.
"Папа тыкает *** (совершает действия сексуального характера - прим.ред.), говорит, - все еще сохраняя фразы, сказанные сыном 4 года назад, рассказывает Гулюса. - Когда он забирает его - а дочь уезжает на это время в деревню - он напивается, причем пьет чистую водку, и делает с ним вот такое! Один раз, как сын сказал, было в кустах возле нашего дома! Папа, говорит, пьяный был. Он вывел меня на улицу, просто прогуляться. Давай погуляем, сказал. Вывел на улицу, завел в кусты и начал это делать. Рот мне закрыл, говорит, чтоб я не орал и не плакал. Мне больно было, но он рот закрыл и вот так, вот так. Терпи, терпи, говорит".
"Он отец, он имеет право забирать"
После слов мальчика Гулюса первым делом обратилась в РКБ. По результатам медицинского заключения у ребенка присутствовала трещина ануса, что подтверждало факт совершенного насилия. Напомним, что по комментарию следствия медицинская экспертиза не подтвердила сексуальные действия со стороны отца.
"Это же насилие получается, - недоумевает Гулюса. - Я и пошла писать заявление. Там следователю заключение хирурга показала, сказала, что это и в кустах было. Они потом опросили сына, и на каждый опрос сын делал плюсики. "Папа тебе что делал?" Он рассказывал и плюсики ставил, что да, было".
Несмотря на эти слова матери, в комментарии следствия прописано, что, согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе, подтверждения насильственных действий найдено не было.
Через неделю женщине позвонил следователь и попросил выйти во двор для следственного эксперимента - "кусты посмотреть", как выразился он по словам матери.
"А кусты недалеко от машины и дома находится. Я и выхожу - с сыном и мамой. Следователь подъезжает на машине, выходит, берет Айнура (имя изменено - прим. ред.) за руку, отводит его в сторону, мне говорит: "Вы подождите здесь, я с ним сам поговорю, в стороне". Он начинает с сыном разговаривать, а ребенок вдруг начинает плакать, - вспоминает Гулюса. - Я смотрю, че-то плачет, а следователь продолжает с ним разговаривать, ребенку что-то говорит. Тут подходит Саид, отец, за руку берет его, в машину сажает его и увозит. Я в шоке. Подбегаю к следователю, говорю ему: "Вы че делаете? Зачем вы ребенка ему отдали?" А он лишь сказал: "Он отец имеет право забирать ребенка". И вслед крикнул: "Саид, привезешь Айнура в шесть вечера".
Заплаканная, женщина возвращается домой. Куда Саид увез ребенка, она не знала. Оставалось только ждать, когда он его вернет. После такой ситуации со следователем женщина поняла: обратиться за помощью абсолютно некуда.
К вечеру отец вернул ребенка.
"Я спрашиваю сына: "Айнур, что с тобой делали? Скажи, пожалуйста, расскажи. Что делал с тобой папа?" Он говорит, что папа сначала меня домой привез, там были дочери его от первого брака, - поясняет Гулюса и снова продолжает словами сына. - И папа. Они начали меня учить говорить правильно про тебя, неправду говорить. Как будто в бане я тебе *** (совершал действия сексуального характера - прим. ред.). И записывали мои на видео. Я не хотел говорить, я не хотел повторить это. Папа заставил меня повторить. Он ударил и сказал, чтобы я повторил. Потом я повторил. И они все записали на видео".
Следствие уверяет: показания свидетелей не позволили подтвердить совершенное преступление. Однако, как сообщила бабушка мальчика, ставшая первым лицом, узнавшим эту историю из первых, ее даже не допросили. О каких свидетелях идет речь становится не понятно.
Скриншот с видеозаписи
"Ваш сын фантазер"
Примерно через месяц после случившегося, недоумевая от того, что "следствие идет, а никакого результата нет", женщина сама направилась в отделение полиции. Через несколько дней следователь вызвал Гулюсу и сына, чтобы показать ту самую подставную видеозапись, которую сделал отец, вероятно, по совету компетентных людей.
"Он ставит вот эту запись и спрашивает Айнур: "Айнур, это правда?" Айнур говорит, нет, неправда. Все. Мы уходим после этого".
Скриншот с видеозаписи
Сотрудниками следственного отдела была проведена очная ставка, чтобы выяснить сложившиеся в деле противоречия. Гулюса хотела отказаться от мероприятия, потому что сын неоднократно говорил о том, что боится отца и видеть снова его не хочет. Однако следствие настояло. В итоге ребенок, которого на процессе посадили рядом с отцом, не смог вымолвить ни слова о том, что рассказывал прежде.
"Я спрашивала потом: "Ты почему не мог сказать?". Папа шепотом мне говорил, губами шевелил и головой мотал, говорит. Следующее, что мы узнали, - что после этого в начале ноября дело прекратили. И все. Сказали, ваш сын фантазер. Я потом еще несколько раз писала жалобу, и в прокуратуру писала, но ничего".
"Это папа, он умер"
После пережитого насилия, мальчик стал проявлять признаки агрессии. Гулюса была вынуждена обратиться за помощью к психологу.
"Сын нервный стал, раздражительный, - рассказывает Гулюса. - Сначала к неврологу водила. Мы попили таблетки, но толку не было. Потом я к психологу отвела, в клинику. Только тогда я узнала, что папа, оказывается, что кроме того, что он туда *** (совершал действия сексуального характера - прим.ред.), он еще и в *** (совершал иные действия сексуального характера - прим. ред.).
Играя с врачом, а на деле участвуя в проективной методике построения "своего мира" в песочнице Юнга, мальчик выбирает человека-паука и тигра, разместив их в песочнице друг против друга. Как поясняет он психологу, человек-паук - это он, а тигр - это папа.
"Взаимодействие этих фигур началось с действий тигра, который стукал человека-паука в нижнюю часть (уровень ягодиц), а потом в лицо. Потом фигуры поменялись: человек-паук начал бить тигра, Айнур комментировал: "я бью папу", - описывает процесс психологического обследования в этом документе психолог.
В процессе игры появились и полицейские машины. Сам мальчик, по словам психолога, сопровождал игру с ними следующими словами:
"Чтобы спасти нас с мамой, они будут стрелять и убьют его".
Также он нарисовал рисунок с неровными кругами, штрихами, о котором сказал: "Это папа, он умер".
Мальчик охотно рассказывает о случившемся, не понимая, что ему причиняли вред. В силу своего возраста он еще не понимает смысла сексуальных действий и не осознает такое чувство, как стыд, описывая действия отца.
Результаты психолога подтвердили, что мальчик пережил сексуальное насилие и испытывает в отношении отца злобу и страх. Однако данная экспертиза никак не повлияла на просьбу о повторном возбуждении уголовного дела.
"У него началась агрессия": история, которая продолжает жить сегодня
Гулюса рассказывает, что эта история в корне изменила жизнь ее семьи.
"Сейчас у него началась агрессия. Он начал кур давить. Раздавил пять кур. Его положили в стационар в психиатрическую больницу. И мы до сих пор таблетки пьем и на учете состоим. И я ведь на учете состою. После этого я начала думать постоянно, плакать начала постоянно. У меня начались голоса в голове. Они всякое говорят, не дают спать, невозможно сориентироваться, они днем и ночью. Они говорят - "убей его, убей его". Это все сказалось и на мне".
Как говорит детский психолог Елена Майкова, последствий у насилия в таком возрасте очень много. Это может быть аутоагрессия - то есть причинение себе вреда. Ребенок просто начинает путать физическую боль с радостью и получать с ее помощью временное ощущение счастья и умиротворения. Детская психика, защищаясь от негативных эмоций, также может подвергнуться психосоматическим болезням, кошмарным снам или внезапно появившемуся энурезу - недержанию мочи. Став постарше, дети часто пытаются забыть боль с помощью алкоголя или наркотиков. Также есть опасения развития социофобии и панических атак, как защитные реакции на людей, которые могут причинить вред.
"Бывший муж выбежал из зала суда со словами, что надо адвоката найти"
Адвокат Гулюсы Сергей утверждает: они будут добиваться справедливости.
"Единственное, что остается - настаивать на вынесении частного определения судьей. Если судья примет решение о его вынесение, то в месячный срок следствие обязано устранить все нарушения по данному делу. Наша цель в возбуждении уголовного дела против Приволжского следственного управления - чтобы следствие заработало. А потом уже будем с отцом разбираться", - комментирует ситуацию адвокат на первой встрече с корреспондентом ProKazan.ru.
Как стало известно чуть позже, 10 августа заседание суда состоялось. Сам Сергей описывает это следующим образом:
"Удалось добиться, что дело практически возобновили. Прокурор заявил, что надо ознакомится с материалами. Дали срок до 19 августа. Бывший муж, ранее тут же смеявшийся в лицо, выбежал из зала суда со словами, что надо адвоката найти".
Наш портал продолжит следить за этой историей.
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