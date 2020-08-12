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Фото ProKazan.ru

«Папа затащил меня в кусты»: в Казани «всплыло» дело 2016-го года об изнасиловании 6-летнего ребенка

12.08.2020, 11:08 842 0 prokazan.ru
Ранее дело закрыли из-за отсутствия доказательств

На рубрику "Письмо в редакцию" часто откликаются не сами пострадавшие, а их представители в суде. Адвокаты просят СМИ поддержать истории, которые им приходится защищать, так как сами жертвы боятся говорить открыто о том, что с ними произошло.

Одной из таких историй уже четыре года. Главный герой за это время подрос, однако последствия случившегося сказываются по сегодняшний день. Сексуальное насилие со стороны отца для 6-летнего тогда мальчика оказалось роковым. Теперь матери приходится справляться не только со следствием, отказавшимся наказать виновного, но и с неконтролируемой агрессией своего ребенка, ведь именно сейчас, в 10-летнем возрасте, он начинает понимать, что на самом деле тогда произошло.

Корреспондент ProKazan.ru встретился с мамой мальчика Гулюсой и ее адвокатом Сергеем Давлетшиным, чтобы узнать, как так вышло, что при всех имеющихся доказательствах, дело об изнасиловании ребенка оказалось закрыто. Редакция также обратилась за комментарием к Андрею Щептицкому, старшему помощнику руководителя управления Следственного Комитета РФ по Татарстану.

Чтобы проиллюстрировать соответствие/несоответствие данного нам комментария показаниям матери и других лиц, мы приведем его в начале.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий
Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По результатам расследования уголовного дела, в том числе согласно выводам психолого-психиатрической, комиссионной судебно-медицинской экспертиз, очных ставок и показаний свидетелей данные о совершении в отношении ребенка насильственных действий сексуального характера не нашли своего подтверждения. В связи с этим, уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления", - говорит представитель ведомства.

О том, что было, а чего не было, вы можете рассудить сами, прочитав этот материал.

"Ты жена, ты обязана исполнять супружеский долг"

Гулюса, мама мальчика
Гулюса, мама мальчика

"Вначале жили хорошо, - рассказывает Гулюса о браке, заключенном в 2009 году. Выдержав паузу, она добавляет, - нормально. Жили нормально. И относился нормально. Как обычный отец, даже не подумаешь на него, что он может такое сделать. Все произошло где-то в 2014-ом".

По словам женщины, в один из дней на работе у мужа появился "друг", который предложил ему секс. Супруг поделился этим с женой, однако о том, случился ли между мужчинами контакт, Гулюсе неизвестно. И все же именно с этого времени женщина начала замечать изменения в поведении Саида (имя изменено - прим. ред.). Как она говорит, "мужик начал меняться": стал сильно выпивать, вести себя грубо по отношению к семье и склонять жену к "сексуальным развратным действиям".

"Он говорил: ты жена, ты обязана исполнять супружеский долг! Я не хотела этого делать. У нас скандалы начались. Он еще пить стал. Однажды за нож схватился. Я испугалась и развелась. К тому времени даже сын (ему было тогда 4 года - прим.ред) начал прятаться от него".

"Мама, у меня попа болит"

Развод по инициативе жены состоялся в 2016 году. Еще за месяц до официального разрыва отношений в ЗАГСе Саид переехал жить к своей старшей дочери от первого брака.

"С мая месяца он начал сына забирать к себе в гости. Он у дочери своей жил тогда, - вспоминает женщина те месяцы. - Вначале сын ничего не говорил, молчал. Потом, как папа приведет его, начал жаловаться".

Каждый раз, передавая слова сына, голос матери меняется. Подсознательно она подражает его интонациям, не в силах забыть слова своего ребенка.

"Он жалуется: "Мама, у меня попа болит". Мазала ему тетрациклиновой мазью. Думала, может запрела, я откуда знаю вот. Даже в голову же не придет такое! Он не говорит, что папа делает, не говорит", - причитает на упущенное время Гулюса.

"Мне было больно, но он рот закрыл: терпи, говорит"

В конце июля, все еще ничего серьезного не подозревая, Гулюса с сыном уезжает в деревню к своей матери - бабушке мальчика. Именно с ней ребенок впервые поговорил. Он рассказал, что на на самом деле с ним делает папа, когда забирает к себе.

"Папа тыкает *** (совершает действия сексуального характера - прим.ред.), говорит, - все еще сохраняя фразы, сказанные сыном 4 года назад, рассказывает Гулюса. - Когда он забирает его - а дочь уезжает на это время в деревню - он напивается, причем пьет чистую водку, и делает с ним вот такое! Один раз, как сын сказал, было в кустах возле нашего дома! Папа, говорит, пьяный был. Он вывел меня на улицу, просто прогуляться. Давай погуляем, сказал. Вывел на улицу, завел в кусты и начал это делать. Рот мне закрыл, говорит, чтоб я не орал и не плакал. Мне больно было, но он рот закрыл и вот так, вот так. Терпи, терпи, говорит".

"Он отец, он имеет право забирать"

После слов мальчика Гулюса первым делом обратилась в РКБ. По результатам медицинского заключения у ребенка присутствовала трещина ануса, что подтверждало факт совершенного насилия. Напомним, что по комментарию следствия медицинская экспертиза не подтвердила сексуальные действия со стороны отца.

Медицинское заключение о наличии повреждений
Медицинское заключение о наличии повреждений

"Это же насилие получается, - недоумевает Гулюса. - Я и пошла писать заявление. Там следователю заключение хирурга показала, сказала, что это и в кустах было. Они потом опросили сына, и на каждый опрос сын делал плюсики. "Папа тебе что делал?" Он рассказывал и плюсики ставил, что да, было".

Несмотря на эти слова матери, в комментарии следствия прописано, что, согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе, подтверждения насильственных действий найдено не было.

Через неделю женщине позвонил следователь и попросил выйти во двор для следственного эксперимента - "кусты посмотреть", как выразился он по словам матери.

"А кусты недалеко от машины и дома находится. Я и выхожу - с сыном и мамой. Следователь подъезжает на машине, выходит, берет Айнура (имя изменено - прим. ред.) за руку, отводит его в сторону, мне говорит: "Вы подождите здесь, я с ним сам поговорю, в стороне". Он начинает с сыном разговаривать, а ребенок вдруг начинает плакать, - вспоминает Гулюса. - Я смотрю, че-то плачет, а следователь продолжает с ним разговаривать, ребенку что-то говорит. Тут подходит Саид, отец, за руку берет его, в машину сажает его и увозит. Я в шоке. Подбегаю к следователю, говорю ему: "Вы че делаете? Зачем вы ребенка ему отдали?" А он лишь сказал: "Он отец имеет право забирать ребенка". И вслед крикнул: "Саид, привезешь Айнура в шесть вечера".

Заплаканная, женщина возвращается домой. Куда Саид увез ребенка, она не знала. Оставалось только ждать, когда он его вернет. После такой ситуации со следователем женщина поняла: обратиться за помощью абсолютно некуда.

К вечеру отец вернул ребенка.

"Я спрашиваю сына: "Айнур, что с тобой делали? Скажи, пожалуйста, расскажи. Что делал с тобой папа?" Он говорит, что папа сначала меня домой привез, там были дочери его от первого брака, - поясняет Гулюса и снова продолжает словами сына. - И папа. Они начали меня учить говорить правильно про тебя, неправду говорить. Как будто в бане я тебе *** (совершал действия сексуального характера - прим. ред.). И записывали мои на видео. Я не хотел говорить, я не хотел повторить это. Папа заставил меня повторить. Он ударил и сказал, чтобы я повторил. Потом я повторил. И они все записали на видео".

Следствие уверяет: показания свидетелей не позволили подтвердить совершенное преступление. Однако, как сообщила бабушка мальчика, ставшая первым лицом, узнавшим эту историю из первых, ее даже не допросили. О каких свидетелях идет речь становится не понятно.

Видео, на котором бабушка мальчика рассказывает о случившихся событиях (имеется в распоряжении редакции)
Видео, на котором бабушка мальчика рассказывает о случившихся событиях (имеется в распоряжении редакции)
Скриншот с видеозаписи

"Ваш сын фантазер"

Примерно через месяц после случившегося, недоумевая от того, что "следствие идет, а никакого результата нет", женщина сама направилась в отделение полиции. Через несколько дней следователь вызвал Гулюсу и сына, чтобы показать ту самую подставную видеозапись, которую сделал отец, вероятно, по совету компетентных людей.

"Он ставит вот эту запись и спрашивает Айнур: "Айнур, это правда?" Айнур говорит, нет, неправда. Все. Мы уходим после этого".

Видео, на котором Ильназ рассказывает, что делал с ним папа (запись имеется в распоряжении редакции)
Видео, на котором Ильназ рассказывает, что делал с ним папа (запись имеется в распоряжении редакции)
Скриншот с видеозаписи

Сотрудниками следственного отдела была проведена очная ставка, чтобы выяснить сложившиеся в деле противоречия. Гулюса хотела отказаться от мероприятия, потому что сын неоднократно говорил о том, что боится отца и видеть снова его не хочет. Однако следствие настояло. В итоге ребенок, которого на процессе посадили рядом с отцом, не смог вымолвить ни слова о том, что рассказывал прежде.

"Я спрашивала потом: "Ты почему не мог сказать?". Папа шепотом мне говорил, губами шевелил и головой мотал, говорит. Следующее, что мы узнали, -  что после этого в начале ноября дело прекратили. И все. Сказали, ваш сын фантазер. Я потом еще несколько раз писала жалобу, и в прокуратуру писала, но ничего".

"Это папа, он умер"

После пережитого насилия, мальчик стал проявлять признаки агрессии. Гулюса была вынуждена обратиться за помощью к психологу.

"Сын нервный стал, раздражительный, - рассказывает Гулюса. - Сначала к неврологу водила. Мы попили таблетки, но толку не было. Потом я к психологу отвела, в клинику. Только тогда я узнала, что папа, оказывается, что кроме того, что он туда *** (совершал действия сексуального характера - прим.ред.), он еще и в *** (совершал иные действия сексуального характера - прим. ред.).

Рисунок Айнура, сделанный летом 2016-го года
Рисунок Айнура, сделанный летом 2016-го года

Играя с врачом, а на деле участвуя в проективной методике построения "своего мира" в песочнице Юнга,  мальчик выбирает человека-паука и тигра, разместив их в песочнице друг против друга. Как поясняет он психологу, человек-паук - это он, а тигр - это папа.

"Взаимодействие этих фигур началось с действий тигра, который стукал человека-паука в нижнюю часть (уровень ягодиц), а потом в лицо. Потом фигуры поменялись: человек-паук начал бить тигра, Айнур комментировал: "я бью папу", - описывает процесс психологического обследования в этом документе психолог.

В процессе игры появились и полицейские машины. Сам мальчик, по словам психолога, сопровождал игру с ними следующими словами:

"Чтобы спасти нас с мамой, они будут стрелять и убьют его".

Также он нарисовал рисунок с неровными кругами, штрихами, о котором сказал: "Это папа, он умер".

Мальчик охотно рассказывает о случившемся, не понимая, что ему причиняли вред. В силу своего возраста он еще не понимает смысла сексуальных действий и не осознает такое чувство, как стыд, описывая действия отца.

Результаты психолога подтвердили, что мальчик пережил сексуальное насилие и испытывает в отношении отца злобу и страх. Однако данная экспертиза никак не повлияла на просьбу о повторном возбуждении уголовного дела.

"У него началась агрессия": история, которая продолжает жить сегодня

Гулюса рассказывает, что эта история в корне изменила жизнь ее семьи.

"Сейчас у него началась агрессия. Он начал кур давить. Раздавил пять кур. Его положили в стационар в психиатрическую больницу. И мы до сих пор таблетки пьем и на учете состоим. И я ведь на учете состою. После этого я начала думать постоянно, плакать начала постоянно. У меня начались голоса в голове. Они всякое говорят, не дают спать, невозможно сориентироваться, они днем и ночью. Они говорят - "убей его, убей его". Это все сказалось и на мне".

Детский психолог Елена Майкова
Детский психолог Елена Майкова

Как говорит детский психолог Елена Майкова, последствий у насилия в таком возрасте очень много. Это может быть аутоагрессия - то есть причинение себе вреда. Ребенок просто начинает путать физическую боль с радостью и получать с ее помощью временное ощущение счастья и умиротворения. Детская психика, защищаясь от негативных эмоций, также может подвергнуться психосоматическим болезням, кошмарным снам или внезапно появившемуся энурезу - недержанию мочи. Став постарше, дети часто пытаются забыть боль с помощью алкоголя или наркотиков. Также есть опасения развития социофобии и панических атак, как защитные реакции на людей, которые могут причинить вред.

"Бывший муж выбежал из зала суда со словами, что надо адвоката найти"

Адвокат Гулюсы Сергей Давлетшин
Адвокат Гулюсы Сергей Давлетшин

Адвокат Гулюсы Сергей утверждает: они будут добиваться справедливости.

"Единственное, что остается - настаивать на вынесении частного определения судьей. Если судья примет решение о его вынесение, то в месячный срок следствие обязано устранить все нарушения по данному делу. Наша цель в возбуждении уголовного дела против Приволжского следственного управления - чтобы следствие заработало. А потом уже будем с отцом разбираться", - комментирует ситуацию адвокат на первой встрече с корреспондентом ProKazan.ru.

Как стало известно чуть позже, 10 августа заседание суда состоялось. Сам Сергей описывает это следующим образом: 

"Удалось добиться, что дело практически возобновили. Прокурор заявил, что надо ознакомится с материалами. Дали срок до 19 августа. Бывший муж, ранее тут же смеявшийся в лицо, выбежал из зала суда со словами, что надо адвоката найти".

Наш портал продолжит следить за этой историей.

 

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Выходные в Татарстане: интерактивная карта путешествий по уникальным местам республики
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020
Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020
Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
12:07, 07.07.2020
Из-за ареста Ефремов не смог посетить могилу матери, у него случился приступ
19:29, 06.07.2020
Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020
В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020
Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020
Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020
Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020
В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020
Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020
Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
16:12, 03.07.2020
Адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера
13:33, 02.07.2020
Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020
Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020
Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020
С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
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