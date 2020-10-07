Николай Шрайбер: «Я - язычник»

12 октября в 22:00 на ТНТ стартует сериал «Территория», сделанный в редком для России жанре фолк-хоррора. Главные герои отправляются на поиски пропавшей экспедиции, и путешествуя по полузаброшенным деревням и глухим лесам Пермского края, сталкиваются с мистическими, необъяснимыми явлениями. Впрочем, для одних это легенды и мистика, а для других обычная, повседневная жизнь. Одну из ролей в сериале сыграл Николай Шрайбер, который более подробно рассказал о новом проекте ТНТ и своем необычном персонаже.

- Расскажите о вашем персонаже из сериала «Территория».



- Это мрачный человек, который верит в легенды и потусторонние силы. Эта вера и любовь двигает его на очень и очень плохие поступки. Вот так.



- Верите ли вы в сказки, сверхъестественные силы, приметы?



- Вообще, моя бабушка — лютеранка, то есть я был воспитан так, а другая бабушка — старовер. То есть я немецко-русский, скандинавский язычник. Конечно, верю во все это. Не в Бога, но в энергии, силы. Не знаю, в христианской религии они называются потусторонние? У нас они называются силы природы. Вот в них я верю. Можно сказать, я — язычник.



- Сталкивались когда-то с чем-то подобным?



- Если мы говорим про то, видел ли я лешего или кикимору — нет, не видел ни разу. С потусторонними явлениями в христианской религии — на кладбище и так далее — не сталкивался.



Может быть «необъяснимое» происходило на съемочной площадке «Территории»?



- Уральские горы, потрясающие и страшные места, куда очень долго ехать. Там действительно понимаешь, что такое темный русский лес. Когда едешь на площадку по бездорожью два часа, вокруг ни людей, ни деревень, ничего. И, конечно, этот лес шепчет странные слова. А по факту — 12-часовые смены в холоде, в гидрокостюмах, реках, тяжелые переходы, так что особо некогда думать про необъяснимое. Молодые ребята работали самоотверженно и жестко. Уж насколько я — любитель трэша... а тут постоянный холод, постоянный. Тяжело 12-14 часов в сутки так работать. То водой мочат, то идешь по лесу, то плывешь — это сложно. Все с честью это преодолели.



- Вы родились в Тульской области, жили в Туле, потом учились в Ярославле. Удается ли бывать в двух этих городах? Как давно были последний раз?



- Постоянно бываю в Туле — там у меня живет мама и сестра. Постоянно бываю в поселке Бородинский, там у меня похоронен отец. Постоянно езжу в Ярославль, где у меня сын от первого брака. Считаю, что где родился, там и пригодился. Потому что все самые теплые воспоминания — из детства. Только там, где ты рос и спал, можешь чувствовать настоящий уют. Как у Гришковца, помните? «Вернулся из армии — хочу домой, а дома нет». Вырос и нет дома.



- Расскажите о ваших любимых местах в двух этих городах?



- В Туле — Ясная Поляна, конечно. Обязательно стоит посетить. В Ярославле — музей Некрасова «Карабиха», прекрасное место. Потрясающе. Набережная Волги, Стрелка. Известные туристические места. Сходить в театр Волкова — обязательно. Отличное место.

«Территория», с 12 октября в 22:00 на ТНТ