В Татарстане семь студентов заразились коронавирусом

В Татарстане коронавирусом заразились семь студентов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Всего ведомство проверило 56 объектов вузов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм были выявлены только в четырех заведениях. Кроме этого к занятиям в школах не были допущены 4 440 школьников. Основная причина недопуска - симптомы ОРВИ. Специалисты ведомства также проверяли образовательные учреждения на соответствие нормам. Всего за последние две недели было проверено 119 школ. 17-ти из них были вынесены замечания. Это школы в Агрызском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Спасском районах.

Марина Патяшина также отметила отметила, что не допустить распространения инфекции помогает фильтр на входе в учебное заведение.

Напомним, что ранее ученые обнаружили у взрослых посткоронавирусный синдром, связанный с иммунитетом переболевших COVID-19.