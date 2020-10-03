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Рамиль Акберов / ProKazan

В Казани прошла акция памяти журналистки Ирины Славиной, которая подожгла себя у здания МВД

03.10.2020, 20:49 360 0 prokazan.ru

Сегодня в Казани прошла акция памяти журналистки Ирины Славиной: напомним, что вчера она сожгла себя у здания нижегородского МВД. 

Почтить память Славиной люди собрались на у часов на улице Баумана. Акция проходила чуть больше часа: по нашей оценке, в ней приняли участие не более 40 человек.

Источник: Рамиль Акберов / ProKazan
Источник: Рамиль Акберов / ProKazan

Источник: Рамиль Акберов / ProKazan
Источник: Рамиль Акберов / ProKazan

 

Также на акции присутствовали полицейские неподалеку от них был замечен автозак. Предположительно, у некоторых участников акции проверяли документы.

Источник: Рамиль Акберов / ProKazan
Источник: Рамиль Акберов / ProKazan

Источник: Рамиль Акберов / ProKazan
Источник: Рамиль Акберов / ProKazan

Люди возложили цветы к самодельному мемориалу память погибшей журналистки. Каких-либо выступлений на акции не было. Никого из участвующих не задержали: хотя, по словам одного из активистов, в начале акции полицейские одного из ее участника, что "она перерасти в несанкционированное мероприятие". 

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