Нижегородская журналистка сожгла себя у здания МВД: подробности происшествия

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина вчера сожгла себя перед зданием областного управления МВД. Предположительно, причиной поступка женщины стало преследование силовых структур: за последние два года женщину штрафовали за "неуважение к власти" в постах в соцсети, распространение "фейков" про коронавирус и организацию акции памяти политика Бориса Немцова. Эту версию также подтверждает запись Ирины в "Фейсбуке", сделанная за несколько часов до происшествия.

Источник: скриншот записи в Фейсбуке

Также накануне смерти у Славиной проводились обыски по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (подозреваемым являлся другой человек). При этом Следственный комитет не считает, что это могло толкнуть женщину на такой поступок. Профсоюз журналистов потребовал завести уголовное дело за доведение до самоубийства.

Нижегородцы вечером после гибели журналистки провели стихийное шествие в память погибшей.