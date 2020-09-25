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Фото: pixabay.com

Казань заняла третье место в рейтинге городов России, где чаще всего убивают

25.09.2020, 15:19 43 2 prokazan.ru
Столица Татарстана заняла "почетное" третье место в рейтинге городов России, где чаще всего происходят убийства. Список был опубликован на странице Readovka во "ВКонтакте". 
 
На первом месте оказался Челябинск. Там на 100 тысяч населения приходится 12,94 убийств. Серебро достается Екатеринбургу - 12,01 преступлений на 100 тысяч населения и замыкает тройку "лидеров" Казань - 11,75 убийств на 100 тысяч населения. 
 
При этом, в число городов, где убийства происходят реже всего вошли Москва, Санкт-Петербург, Курск и Саранск. 
 
Казань Правоохранители Криминал
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комментарии

Горожанин
1
25 сентября 2020
15:44
Ну , не от хорошей жизни же так , как хотят "всему миру показать". Вот она правда понижения уровня жизни населения.
Горожанин
0
25 сентября 2020
15:46
Это все гетеросексулизм

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