«Мы наблюдаем рост»: глава Роспотрбенадзора РФ высказалась о ситуации коронавируса в стране

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции, наблюдаемый в сентябре, связан с несоблюдением мер профилактики. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора России Анны Поповы.

"Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции", - сообщила Попова.

Напомним, что ранее в Роспотрбенадзоре Татарстана сообщили, сколько школ из-за случаев заражения COVID-19 уже перевели на дистанционное обучение.